برامج المسابقات في #رمضان .. #قوقل خلف الشاشة؟!

مع التقدير لجهود العاملين في برنامج “التجوري” برنامج المسابقات الرئيسي لتلفزيون الكويت والذي يعرض يوميا خلال شهر رمضان المبارك.

لكن طريقة تنفيذ المسابقة التي يحصل من خلالها المتصلون عبرالفيديو على الجوائز المالية ليست منصفة ولا يمكن قبولها في عصرنا الحالي ، عصر محركات البحث بين يديك.

تسأل السؤال ثم تعطي ٤ خيارات وتمنح المشارك ثوان للإجابة ، هذا جعل كثيرا من المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشككون باستحقاق (بعض) المشاركين في البرنامج على الجوائز.

ولو كلف منفذ البرنامج نفسه وطبق تجربة ان يسأل مشاهداً تجريبيا ويكون الى جانبه شخص غير ظاهر على الشاشة يبحث له عن الإجابة عبر محركات البحث لاكتشف ذلك بنفسه..

هنيئا للفائزين بجوائزهم ، ولكن ليعلن البرنامج صراحة أنه لا يوجد جدية كبيرة في المسابقة والجوائز تمنح تساهلاً للجميع بمناسبة الشهر الكريم سواء كانت الاجابات بمعرفة ذاتية للمشترك أم بمساعدة “قوقل”، لكن لا تتركوا الناس تتحدث وتشجع بعضها للمشاركة قائلين: .. شارك و”قوقل” موجود!

حتى فكرة برنامج “كلنا نفوز الليلة” على قناة mbc الذي يقدمه الاعلامي مصطفى الآغا ، أيضا تقوم فكرة البرنامج على مشتركين عبر برنامج zoom ولكن بمشاركة اكثر من ١٢ مشتركا على نفس الشاشة وحين يطرح السؤال لا يوجد وقت طويل للبحث عبر محركات البحث، ولا يمكن نفي ان “قوقل” حاضر هنا أيضاً لكن في المقابل تجد كل عناصر الجذب من اخراج وتنفيذ وتقديم وسرعة والظرافة رغم كثرة الاعلانات التجارية من الشركات الراعية.

تلفزيون الكويت مسخر له كل الامكانات المالية وهو تلفزيون دولة ، ولكن ما السر في أن برامج المسابقات التي ينفذها لم تعد جاذبة كما في العصر الذهبي للتلفزيون؟!