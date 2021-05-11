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#فيديو| "الله أكبر" فرحة وابتهاج الفلسطينيين بإطلاق #كتائب_القسام عشرات الصواريخ نحو تل أبيب— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ١١ مايو ٢٠٢١
pic.twitter.com/8TGmUfdY7j
#فيديو| “الله أكبر” فرحة وابتهاج الفلسطينيين بإطلاق #كتائب_القسام عشرات الصواريخ نحو تل أبيب
منذ 3 ساعات
1 دقائق
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