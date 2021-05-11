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#فيديو| صواريخ #كتائب_القسام تقلب تل أبيب إلى جحيم..— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ١١ مايو ٢٠٢١
مشاهد جديدة من موقع سقوط أحد صواريخ غزة على ريشون لتسيون
pic.twitter.com/zU6R0VD8MN
#فيديو| صواريخ #كتائب_القسام تقلب تل أبيب إلى جحيم.. مشاهد جديدة من موقع سقوط أحد صواريخ غزة على ريشون لتسيون
منذ 3 ساعات
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