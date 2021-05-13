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#فيديو| فلسطينيون في أم الفحم يسيطرون على بعض المواقع بعد مواجهات مع قوات الاحتلال شهدت إطلاق نار متبادل.— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ١٣ مايو ٢٠٢١
pic.twitter.com/x68ax73zWk
#فيديو| فلسطينيون في أم الفحم يسيطرون على بعض المواقع بعد مواجهات مع قوات الاحتلال شهدت إطلاق نار متبادل.
منذ 48 دقيقة
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