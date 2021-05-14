فيديو سبر

#فيديو| زحف بشري أردني على حدود #فلسطين المحتلة , الألاف يتوجهون للمشاركة في أكبر مظاهرة ستشهدها الأردن . #الاردن

منذ 3 ساعات
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