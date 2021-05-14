فيديو سبر

#فيديو| “عالقدس رايحين شـهــداء بالملايين”.. أردنيون يتظاهرون نصرة لغزة والقدس. #الأردن

منذ 3 ساعات
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