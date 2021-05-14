السماح بتقديم الشيشة في مقاهي السعودية.. وهذه الشروط

كشفت هيئة الصحة العامة “وقاية” في السعودية، عن البروتوكولات الوقائية التي تم اعتمادها في مقاهي تقديم الشيشة، وذلك لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وبينت اشتراط التحصين للعاملين الموجودين في مقاهي تقديم الشيشة والمعسل، وذلك اعتبارا من 5 شوال، وفي حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصن في المقهى، فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبريPCR لا تتجاوز 7 أيام.

كما أشارت إلى اقتصار دخول العملاء المحصنين فقط لتلك المقاهي، ومنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام، واقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.

وشددت البروتوكولات الوقائية على ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى، بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة، إضافة إلى تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متى ونصف بين العملاء.

كما تضمنت البروتوكولات الوقائية الاقتصار على الشيشة والمعسلات ذات الاستخدام الواحد والتخلص منها بعد الاستخدام، وعدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط، وأن لا تُعطى لشخص آخر في نفس اليوم، وتطبيق التباعد لمسافة متر ونصف، ووضع ملصقات أرضية عند دورات المياه ومنطقة الحساب، فيما شددت «وقاية» على منع مقدمي الخدمة من استخدام الشيشة قبل إعطائها للعميل بغرض التجربة.