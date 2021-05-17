فيديو سبر

#فيديو | زحام لافت.. قبل فتح منفذ #جسر_الملك_فهد للسفر إلى #البحرين أمام المواطنين السعوديين

منذ 55 دقيقة
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