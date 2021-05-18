بعد صراع مع المرض.. وفاة مخرج “طاش ما طاش”

توفي المخرج السعودي عبدالخالق الغانم اليوم الثلاثاء بعد تفاقم حالته الصحية في مستشفى الدمام التخصصي، إثر إصابته بالسرطان، بعد مصارعة المرض لخمس سنوات. وغرد الفنان أحمد الجشي معلناً خبر الوفاة الذي بث موجة حزن عارم بين محبي المخرج الراحل.

وطبع المخرج السعودي الراحل بصمات مميزة، وحاضرة بقوة على الشاشة الصغيرة، مانحاً الدراما السعودية العديد من ابداعاته.

كما تألق لسنوات مديدة في سلسلة “طاش ما طاش”، الذي استقطب جمهورا واسعا في المملكة وخارجها.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه تفاعل الشهر الماضي مع حالة الغانم المرضية، وتكفل بعلاجه في الخارج، فكتب عبدالخالق الغانم عبر “تويتر: “كل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي ال الشيخ، لوقفته الحنونه بتبني علاجي في الخارج، وان شاء الله تكون في ميزان حسناته مثلما عودنا على ذلك والشكر موصول لزميلي عامر الحمود والله يحفظكم”.

ولاحقا، ظهر الغانم على قناة sbc في برنامج تحدي المشاهير برمضان وهو بصحة وعافية قبل أن تتدهور حالته الصحية مجددا.

يذكر أن الغانم الحاصل على شهادة الإخراج من معهد الفنون الجميلة في بغداد بدأ مشواره الفني عام 1992 بإخراج عدد من المسلسلات ثم دخل إلى عالم طاش ما طاش عام 1995 واستمر بإخراج أجزائه إلى أن وصل إلى الجزء الخامس عشر عام 2007 .

كما أخرج عددا من الأعمال منها “جنون المال “عام 2006 و”حارتنا حلوة” عام 2008 و”سكتم بكتم” عام 2010 و”من الآخر” عام 2012 و”يا تصيب يا تخيب” عام 2012، كما ظهر كممثل ومخرج مسلسل “شوية ملح” الذي أخرجه عام 2002، ومسلسل “سناب شاف” في عام 2017.