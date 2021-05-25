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منذ ساعة واحدة
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 24 مايو 2021
منذ يوم واحد
#فيديو| النواب المجتمعون في ديوان النائب مساعد العارضي يختارون د. #بدر_الداهوم منسقاً عاماً للجنة الثلاثين نائباً. pic.twitter.com/1D5EgLlATv— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ٢٤ مايو ٢٠٢١
#فيديو| النواب المجتمعون في ديوان النائب مساعد العارضي يختارون د. #بدر_الداهوم منسقاً عاماً للجنة الثلاثين نائباً.
منذ ساعة واحدة
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