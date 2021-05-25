فيديو سبر

#فيديو| النواب المجتمعون في ديوان النائب مساعد العارضي يختارون د. #بدر_الداهوم منسقاً عاماً للجنة الثلاثين نائباً.

منذ ساعة واحدة
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