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الغانم: إدراج استجواب وزير الداخلية في أول جلسة عادية
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#فيديو| النواب خالد المونس ود.عبدالكريم الكندري وثامر السويط يتقدمون باستجواب لوزير الداخلية pic.twitter.com/YMvRU6cahi— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ٢٦ مايو ٢٠٢١
#فيديو| النواب خالد المونس ود.عبدالكريم الكندري وثامر السويط يتقدمون باستجواب لوزير الداخلية
منذ ساعتين
1 دقائق
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