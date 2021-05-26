فيديو سبر

#فيديو | بدر الداهوم : قانون “الرهن العقاري ” هو تنفيع للبنوك لرفع قيمة عقارات كثير من التجار

منذ 3 ساعات
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