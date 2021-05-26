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عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 27 مايو 2021
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تقرير “الميزانيات” عن مكافأة الصفوف الأمامية
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“التربية” تؤجل الاختبارات الورقية إلى 9 يونيو
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قضائياً.. الاختبارات الورقية في موعدها
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#فيديو | بدر الداهوم : قانون "الرهن العقاري " هو تنفيع للبنوك لرفع قيمة عقارات كثير من التجار pic.twitter.com/YqCACAZw47— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ٢٦ مايو ٢٠٢١
#فيديو | بدر الداهوم : قانون “الرهن العقاري ” هو تنفيع للبنوك لرفع قيمة عقارات كثير من التجار
منذ 3 ساعات
1 دقائق
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