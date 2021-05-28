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منذ 21 ساعة
#فيديو| د.عبدالله السند: جهود متواصلة للتجهيز لافتتاح وتشغيل مركز الكويت للتطعيم (خدمة السيارات) بجسر جابر pic.twitter.com/kQnB40wMOO— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ٢٨ مايو ٢٠٢١
#فيديو| د.عبدالله السند: جهود متواصلة للتجهيز لافتتاح وتشغيل مركز الكويت للتطعيم (خدمة السيارات) بجسر جابر
منذ 4 ساعات
1 دقائق
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