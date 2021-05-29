فيديو سبر

#فيديو| د.عبدالله السند: جهود متواصلة للتجهيز لافتتاح وتشغيل مركز الكويت للتطعيم (خدمة السيارات) بجسر جابر

منذ 21 دقيقة
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