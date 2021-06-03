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#فيديو| د. بدر الداهوم بعد اجتماع النواب:— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ٢ يونيو ٢٠٢١
نتمنى من النواب الذين وقعوا على طلب الجلسة الخاصة الحضور اليوم pic.twitter.com/OSCGKSjoV6
#فيديو| د. بدر الداهوم بعد اجتماع النواب: نتمنى من النواب الذين وقعوا على طلب الجلسة الخاصة الحضور اليوم
منذ 5 دقائق
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