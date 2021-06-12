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رياضة
“الأزرق”… يودع تصفيات المونديال رسمياً
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#فيديو | قائد منتخب #الكويت #بدر_المطوع يجهش بالبكاء بعد خروج الأزرق رسميا من تصفيات المونديال #الكويت_الاردن— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ١١ يونيو ٢٠٢١
pic.twitter.com/rvEku5GbWX
#فيديو | قائد منتخب #الكويت #بدر_المطوع يجهش بالبكاء بعد خروج الأزرق رسميا من تصفيات المونديال #الكويت_الاردن
منذ ساعة واحدة
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