فيديو سبر

#فيديو | قائد منتخب #الكويت #بدر_المطوع يجهش بالبكاء بعد خروج الأزرق رسميا من تصفيات المونديال #الكويت_الاردن

منذ ساعة واحدة
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