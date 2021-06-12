عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 12 يونيو 2021

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روسيا 2018
“الأزرق”… يودع تصفيات المونديال رسمياً
منذ 13 ثانية
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إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية في افتتاح اليورو
منذ ساعة واحدة
أضف تعليق
“الأولمبية” الكويتية تسمح بعودة النشاط الرياضي لمختلف الفئات العمرية بالاتحادات والأندية
منذ يومين
أضف تعليق
كوبا أمريكا تخسر راعيا جديدا
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ 3 أسابيع
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محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ 3 أسابيع
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أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ 3 أسابيع
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الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ 3 أسابيع
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رياضة
روسيا 2018
“الأزرق”… يودع تصفيات المونديال رسمياً
منذ 13 ثانية
أضف تعليق
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية في افتتاح اليورو
منذ ساعة واحدة
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“الأولمبية” الكويتية تسمح بعودة النشاط الرياضي لمختلف الفئات العمرية بالاتحادات والأندية
منذ يومين
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كوبا أمريكا تخسر راعيا جديدا
منذ يومين
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اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
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جريدة الوسط
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