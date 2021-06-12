7 أطعمة ومشروبات تحفز الشعور بالجوع

تتسبب بعض الأطعمة والمشروبات في الشعور بالجوع عند تناولها، وبالتالي تؤدي إلى تناول كمية كبيرة من الطعام تزيد عن حاجة الجسم.

من الطبيعي أن نشعر بالجوع قبل تناول الطعام، وبعض الحصول على حاجة الجسم من الطعام، سوف تنخفض الشهية، ولكن يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة والمشروبات في زيادة الشعور بالجوع، ولذلك ينصح بتجنب تناولها للحفاظ على الوزن.

وهذه أبرز أطعمة ومشروبات تسبب الشعور بالجوع بعد تناولها، وفق ما نشره موقع «ويب طب»:

1- المخبوزات بالدقيق الأبيض

تساعد المخبوزات في الشعور بالشبع فور تناولها، وينطبق هذا على مختلف المخبوزات مثل الخبز والكعك والبيتزا وغيرها، ولكنه شعور مؤقت يتلاشى بعض قليل.

ويرجع هذا لأن هذه الأطعمة تسبب ارتفاع السكر بالدم، ونتيجة لذلك، يقوم الجسم بإطلاق كمية كافية من الأنسولين، وهذا يتسبب في الشعور بالجوع مجدداً.

2- الأطعمة الغنية بالسكريات

تنطبق نفس الفكرة السابقة على مختلف الأطعمة الغنية بالسكريات، حيث أن تناول الحلويات بأنواعها المختلفة سوف تؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام.

ولتفادي هذا الأمر، ينصح بتجنب الأطعمة الغنية بالسكريات واستبدالها بالفواكه الصحية التي تحتوي على سكريات طبيعية، وفي حالة تناول الحلويات، ينصح باختيار الأنواع التي تحتوي على كمية قليلة من السكر.

3- الأطعمة الغنية بالملح

تزيد الأطعمة الغنية بالأملاح من الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام، ولذلك يطلق على المخللات والصلصات التي تقدم إلى جانب الطعام «أطباق فاتحة للشهية»، حيث تساعد على تناول المزيد من الطعام.

وتفسير ذلك أن الجسم يستهلك طاقة كبيرة نتيجة زيادة نسبة الماء واحتباسه في الجسم نتيجة تناول نسبة كبيرة من الملح، وبالتالي تزداد الحاجة إلى تناول الطعام.

4- المشروبات الغازية

تؤدي المشروبات الغازية إلى شعور مؤقت بالشبع، ولكن سرعان ما يتجدد الشعور بالجوع مرة أخرى، وذلك بفضل احتوائها على السكريات التي تسبب ارتفاع مستويات السكر بالدم، وحينها يقوم الجسم بإطلاق الأنسولين وتحطيم السكر للحفاظ على مستوياته بالدم.

كما أن تناول المشروبات الغازية أثناء تناول الطعام يؤدي إلى الشعور بالإمتلاء، ويتسبب هذا في تناول طعام بكميات أقل من حاجة الجسم، وقد يتكرر الشعور بالجوع فيما بعد.

5- العصائر المحلاة بالسكر

أيضاً تتسب العصائر المحلاة بالسكر في زيادة الرغبة بتناول الطعام لأنها ترفع مستويات السكر بالدم، وبالتالي يمكن أن تمنح الجسم شعور بالشبع لوقت طويل، ليزداد الشعور بالجوع فيما بعد.

وللحصول على فوائد العصائر، ينصح بتناولها بدون إضافة سكر، حيث تتمتع بالسكر الطبيعي المتوفر بها، ولا يفضل شراء العصائر الجاهزة لأنها غنية بنسبة كبيرة من السكريات.

6- الوجبات السريعة

تحتوي الوجبات السريعة على نسبة كبيرة من الأملاح، مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي وغيرها، وهو ما يجعلها تزيد الرغبة في تناول الطعام.

كما يتم إضافة الصلصات المالحة إلى هذه الأطعمة لتمنحها مذاق أفضل، ويتم إضافة كثير من الملح إلى هذه الصلصات.

7- الأطعمة المعلبة

يتم إضافة كثير من الأملاح للأطعمة المعلبة مثل الحساء وغيرها، وذلك للاحتفاظ بها لفترة طويلة دون أن تتلف، ولذلك فإن تناول هذه الأطعمة يزيد من الشعور بالجوع.

كما أن الفواكه المجففة والمعلبة تحتوي على كميات كبيرة من السكريات التي تسبب الشعور بالجوع أيضاً، ولذلك ينصح بتقليل تناولها قدر الإمكان.