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#فيديو | جانب من الحضور في #ساحة_الارادة للمشاركة في اعتصام #العفو_اولوية رغم سوء الاحوال الجوية pic.twitter.com/WaXiTpPJWq— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ١٢ يونيو ٢٠٢١
#فيديو | جانب من الحضور في #ساحة_الارادة للمشاركة في اعتصام #العفو_اولوية رغم سوء الاحوال الجوية
منذ ساعتين
1 دقائق
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