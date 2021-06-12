فيديو سبر

#فيديو| توافد العديد من المواطنين علي ⁧#ساحة_الإرادة⁩ رغم سوء الاحوال الجوية ⁧#الكويت⁩

منذ ساعتين
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