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#فيديو| توافد العديد من المواطنين علي #ساحة_الإرادة رغم سوء الاحوال الجوية— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ١٢ يونيو ٢٠٢١
#الكويت pic.twitter.com/Gg8Rogl2ut
#فيديو| توافد العديد من المواطنين علي #ساحة_الإرادة رغم سوء الاحوال الجوية #الكويت
منذ ساعتين
1 دقائق
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