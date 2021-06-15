عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021

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15 يونيو، 2021
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الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
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روسيا 2018
إسبانيا تستهل مشوارها في اليورو بتعادل مُحبط أمام السويد
منذ 56 دقيقة
أضف تعليق
بدء جلسات استماع تمهيدية في ملابسات وفاة مارادونا
منذ ساعة واحدة
أضف تعليق
إريكسن وكورونا واللقاح.. إنتر يوضح “الحقيقة الكاملة”
منذ 14 ساعة
أضف تعليق
نيمار يقود البرازيل لسحق فنزويلا بثلاثية
منذ 23 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ 4 أسابيع
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ 4 أسابيع
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ 4 أسابيع
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الرأي
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بورتريه
” هات اذنك “
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محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
إسبانيا تستهل مشوارها في اليورو بتعادل مُحبط أمام السويد
منذ 56 دقيقة
أضف تعليق
بدء جلسات استماع تمهيدية في ملابسات وفاة مارادونا
منذ ساعة واحدة
أضف تعليق
إريكسن وكورونا واللقاح.. إنتر يوضح “الحقيقة الكاملة”
منذ 14 ساعة
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نيمار يقود البرازيل لسحق فنزويلا بثلاثية
منذ 23 ساعة
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اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ 4 أسابيع
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ 4 أسابيع
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ 4 أسابيع
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الرأي
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محرر المحليات
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