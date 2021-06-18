إسبانيا: ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة لن يكون إلزاميا.. اعتبارا من 26 يونيو

أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز اليوم الجمعة ان ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة في إطار تدابير الحماية من جائحة فيروس (كورنا المستجد – كوفيد 19) لن يكون إلزاميا اعتبارا من 26 يونيو الجاري.

ونقل التلفزيون الاسباني الرسمي عن سانشيز في ختام مؤتمر اقتصادي في برشلونة القول انه سيتم المصادقة على قرار بهذا الشأن خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل.

وأضاف “لدي خبر مهم جدا للمواطنين البالغ عددهم 47 مليونا .. عطلة نهاية الأسبوع المقبل ستكون الأخيرة التي سيرتدي فيها المواطنون الكمامات (بشكل الزامي) في الخارج وفي الشوارع وستبدأ الحياة في العودة إلى طبيعتها تدريجيا”.

ويأتي ذلك بعد اعلان فرنسا أمس الخميس إلغاء الزامية ارتداء الكمامات في الخارج علما بان جميع الأقاليم الاسبانية خففت القيود المفروضة للتصدي للجائحة تزامنا مع استقبال البلاد للسياح الدوليين شريطة تلقيهم اللقاح المضاد للفيروس مطلع الشهر الجاري.

وحصل 6ر16 مليون مواطن إسباني أي ما يمثل 7ر28 بالمئة من السكان على الجرعتين من اللقاح ضد الفيروس فيما حصل 4ر22 مليون مواطن أي ما يمثل 47 بالمئة من السكان على جرعة واحدة حتى يوم أمس الخميس.