وزير الإعلام يصدر قرارا لتنظيم إجازة العروض المسرحية

أصدر وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب عبد الرحمن المطيري قرارا لتنظيم إجازة العروض المسرحية بالدولة التي تقدمها الفرق المسرحية الأهلية والقطاع الخاص تدعيما لرسالة المسرح الحضارية والثقافية والتنويرية والمجتمعية والقيمة الفينة التي يقدمها للمجتمع وتأكيدا على مكانة وتاريخ الحركة المسرحية الكويتية التي انطلقت منذ أوائل القرن الماضي.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة الدكتور عيسى الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن القرار الوزاري نص على تشكيل لجنة إجازة العروض المسرحية لمسرح الكبار وأخرى لإجازة عروض مسرح الطفل.

وأضاف إن القرار ألزم الفرق المسرحية إيداع النص المسرحي الذي سيتم تقديمه بالعرض المطلوب إجازته بمكتبة الكويت الوطنية بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلف المسرحي وفق قانون رقم 75 لسنة 2019 كما نص القرار لإجازة العرض المسرحي الخاص بمسرح الطفل الالتزام بقانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 في شأن الطفل ولائحته التنفيذية.

وذكر إنه ووفق القرار الجديد تعتمد إجازة العرض المسرحي بعد مشاهدة البروفة النهائية لكل عناصر العرض من قبل اللجنة المختصة على أن تبت بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثة أيام بشرط أن يخلو العرض المسرحي من المحظورات الواردة بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته.

وأشار الأنصاري إلى أنه في حال الرفض المسبب للعرض فإن القرار الوزاري منح الفرق المسرحية بطلب إجازة العرض المسرحي مرة أخرى خلال 60 يوماً بشرط الأخذ بما ورد بأسباب الرفض موضحا أن صلاحية إجازة العرض المسرحي تستمر لمدة عام كامل على أن يتم تجديده لمدد أخرى حسب الإجراءات المتبعة.

وأكد أن هذا القرار يجسد اهتمام الدولة بالفن المسرحي الذي يعتبر رسالة هادفة للمجتمع وقيمة إبداعية للارتقاء بالفنون، كما أن القرار يسهم بتسهيل إجراءات إجازة العروض المسرحية بالدولة وتكون مرجعية إجازة العروض تستند إلى القوانين المنظمة ذات العلاقة بالدولة، كما أن القرار يؤكد على إعطاء المساحة الكاملة للفنان المسرحي لتحمل مسئولياته من خلال تقديم الرسالة المسرحية التنويرية ذات المضمون الهادف وتحافظ على قيم المجتمع الكويتي الأصيل.