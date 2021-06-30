عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

Twitter
Facebook
Instagram
Google Plus
Youtube
RSS
30 يونيو، 2021
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
أوكرانيا تقهر السويد بهدف ذهبي وتضرب موعدا مع إنجلترا
منذ دقيقتين
أضف تعليق
إنجلترا تثأر من ألمانيا بفوز تاريخي
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
سويسرا تحقق المعجزة وتطرد فرنسا من اليورو
منذ يوم واحد
أضف تعليق
إسبانيا تحبط انتفاضة كرواتيا وتعبر لربع النهائي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
“بنك أوف أميركا” يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار العام المقبل
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ شهر واحد
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ شهر واحد
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
أوكرانيا تقهر السويد بهدف ذهبي وتضرب موعدا مع إنجلترا
منذ دقيقتين
أضف تعليق
إنجلترا تثأر من ألمانيا بفوز تاريخي
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
سويسرا تحقق المعجزة وتطرد فرنسا من اليورو
منذ يوم واحد
أضف تعليق
إسبانيا تحبط انتفاضة كرواتيا وتعبر لربع النهائي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
“بنك أوف أميركا” يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار العام المقبل
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ شهر واحد
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ شهر واحد
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
أوكرانيا تقهر السويد بهدف ذهبي وتضرب موعدا مع إنجلترا
منذ دقيقتين
أضف تعليق
إنجلترا تثأر من ألمانيا بفوز تاريخي
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
سويسرا تحقق المعجزة وتطرد فرنسا من اليورو
منذ يوم واحد
أضف تعليق
إسبانيا تحبط انتفاضة كرواتيا وتعبر لربع النهائي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
“بنك أوف أميركا” يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار العام المقبل
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ شهر واحد
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ شهر واحد
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
آخر الآخبار
رياضة
إنجلترا تثأر من ألمانيا بفوز تاريخي
منذ 4 ساعات
عربي وعالمي
السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بكورونا منذ 12 أغسطس 2020
منذ 5 ساعات
محليات
لجنة طوارئ كورونا تسمح بتحويل الزيارات التجارية إلى تصاريح عمل
منذ 8 ساعات
محليات
“الصحة”: التطعيم لم يوجه لفئة أو جنسية معينة دون غيرها
منذ 8 ساعات
عربي وعالمي
إعطاء 3 مليارات جرعة من لقاحات “كورونا” في أنحاء العالم
منذ 9 ساعات
متابعة @sabrnews
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 30 يونيو 2021
محرر المحليات
منذ 27 ثانية
أضف تعليق
1 دقائق
Facebook
Twitter
Email
Print
جريدة الجريدة
جريدة الأنباء
جريدة القبس
جريدة الراي
جريدة الوسط
الوسوم
Top
عناوين الصحف المحلية
من الممكن أن يعجبك
محليات
“نزاهة” تُحيل مُتلاعبين بالإجازات المرضية إلى “النيابة”
رياضة
إنجلترا تثأر من ألمانيا بفوز تاريخي
محليات
حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 30 يونيو 2021
عربي وعالمي
السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بكورونا منذ 12 أغسطس 2020
محليات
لجنة طوارئ كورونا تسمح بتحويل الزيارات التجارية إلى تصاريح عمل
محليات
“الصحة”: التطعيم لم يوجه لفئة أو جنسية معينة دون غيرها
أضف تعليق
أضغط هنا لإضافة تعليق
إلغاء الرد
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Copy link
Copy
Copied
Powered by
Social Snap
أضف تعليق