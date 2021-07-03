الإصابة تحرم إيطاليا من نجمها لنهاية اليورو

تلقى روبرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا، ضربة موجعة بعد إصابة أحد أبرز لاعبي الأزوري خلال مواجهة بلجيكا، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من يورو 2020.

وتمكن الأزوري من إقصاء بلجيكا بعد الفوز بنتيجة (2-1)، ليصل المنتخب الإيطالي للدور نصف النهائي ويواجه إسبانيا.

وأحرز أهداف المنتخب الإيطالي كل من نيكولو باريلا بالدقيقة 31 ولورينزو إنسيني “44”، فيما سجل روميلو لوكاكو هدف بلجيكا من ركلة جزاء “45+2”.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت“، فإن ليوناردو سبينازولا الظهير الأيسر للمنتخب الإيطالي، سيغيب لعدة أشهر عن الملاعب، وبالتالي سيغيب عما تبقى من مسابقة اليورو.

وأضافت أن سبينازولا الذي خرج في الدقيقة 79، متأثرًا بإصابة قوية تعرض لها خلال اللقاء، يعاني من قطع في وتر أكيليس.

يشار إلى أن ليوناردو كان أحد أهم مفاتيح لعب منتخب إيطاليا طوال المباريات الخمس التي لعبها في البطولة بداية من دور المجموعات مرورًا بالمباريات الإقصائية.