“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً

أفادت وكالة «بلومبيرغ» بأن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار قد وصل إلى رقم قياسي بلغ 700 مليار دولار، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

وذكرت الوكالة أنه بذلك يكون صندوق الأجيال القادمة قد قفز إلى المركز الثالث عالمياً في ترتيب الصناديق السيادية من حيث حجم الأصول.

وذكرت الوكالة أن أكثر من نصف استثمارات الصندوق في الولايات المتحدة، حيث كانت أسواق الأسهم في حالة ارتفاع، كما صعد مؤشر «S&P 500» القياسي بأكثر من 8 في المئة خلال الربع الأخير، وهو خامس مكسب له على مدار 3 أشهر، بينما ارتفع مؤشر «MSCI» العالمي بأكثر من 7 في المئة.

وبيّنت «بلومبيرغ» أن الزيادة بأصول الصندوق السيادي الكويتي تعني أنه قد جاوز هيئة أبوظبي للاستثمار، والذي يقدر معهد «SWFI» أن لديه ما يزيد قليلاً عن 649 مليار دولار.