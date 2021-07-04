الفلكي صالح العجيري : 20 الجاري أول أيام عيد الأضحى

قال الفلكي الدكتور صالح العجيري، إن أول أيام شهر ذي الحجة هذا العام سيكون يوم الأحد الموافق 11 يوليو الجاري وعليه يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الدكتور العجيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، أن حسابات تقويم العجيري الفلكية وفق توقيت دولة الكويت تظهر أن الهلال يولد يوم السبت الموافق 10 الجاري الساعة 4:18صباحا وتغرب الشمس في اليوم نفسه الساعة 6:51 مساء.

وأوضح أن القمر يغرب يوم السبت 10 الجاري الساعة 7:27 مساء ويمكث في اليوم نفسه مدة 35 دقيقة بعد غروب الشمس ويمكن رؤيته وبغروب القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس يتحقق شرط دخول الشهر القمري.

وذكر أنه بناء على ذلك يصبح يوم الأحد الموافق 11 يوليو الجاري أول أيام شهر ذي الحجة وعليه يكون يوم الاثنين الموافق 19 الجاري هو يوم الوقوف في عرفات ويوم الثلاثاء الموافق 20 الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام 1442 هجرية وموعد صلاة العيد سيكون بإذن الله في تمام الساعة 5:16 صباحا.

ولفت إلى أن مؤسسة العجيري العلمية تقوم بحساب المواقيت والاهلة وفق معايير علمية فلكية متقدما بهذه المناسبة الكريمة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد وسمو نائب الأمير ولي العهد الأمين وسمو رئيس الوزراء والشعب الكويتي الكريم.