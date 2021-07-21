عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 21 يوليو 2021

Twitter
Facebook
Instagram
Google Plus
Youtube
RSS
21 يوليو، 2021
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
رونالدو يثير الجدل بتغريدة غامضة
منذ يومين
أضف تعليق
الأهلي يلتهم كايزر تشيفز ويقتنص النجمة العاشرة
منذ 3 أيام
أضف تعليق
“يويفا” يعلن المدن المستضيفة لنهائي دوري الأبطال للمواسم الأربعة المقبلة
منذ 4 أيام
أضف تعليق
دوناروما ينضم إلى سان جرمان ويختار “الرقم الغريب”
منذ 6 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ يومين
أضف تعليق
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
رونالدو يثير الجدل بتغريدة غامضة
منذ يومين
أضف تعليق
الأهلي يلتهم كايزر تشيفز ويقتنص النجمة العاشرة
منذ 3 أيام
أضف تعليق
“يويفا” يعلن المدن المستضيفة لنهائي دوري الأبطال للمواسم الأربعة المقبلة
منذ 4 أيام
أضف تعليق
دوناروما ينضم إلى سان جرمان ويختار “الرقم الغريب”
منذ 6 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ يومين
أضف تعليق
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
رونالدو يثير الجدل بتغريدة غامضة
منذ يومين
أضف تعليق
الأهلي يلتهم كايزر تشيفز ويقتنص النجمة العاشرة
منذ 3 أيام
أضف تعليق
“يويفا” يعلن المدن المستضيفة لنهائي دوري الأبطال للمواسم الأربعة المقبلة
منذ 4 أيام
أضف تعليق
دوناروما ينضم إلى سان جرمان ويختار “الرقم الغريب”
منذ 6 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ يومين
أضف تعليق
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
آخر الآخبار
محليات
“الاعلام”: توجيهات من الوزير باحالة فريق عمل برنامج تلفزيوني للتحقيق لمخالفة لوائح ونظم لجنة الخطاب الديني بالوزارة
منذ 28 دقيقة
محليات
“الصحة” تطعم العاملين في مزارع الوفرة والعبدلي غداً
منذ 4 ساعات
محليات
صباح الخالد: نتمنى أن تكون المراحل المتبقية للعودة إلى الحياة الطبيعية قصيرة
منذ 6 ساعات
محليات
سمو الأمير يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد بلال بن رباح
منذ 9 ساعات
عربي وعالمي
أثناء صلاة العيد.. هجوم بالسكين على رئيس مالي المؤقت
منذ 10 ساعات
متابعة @sabrnews
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 21 يوليو 2021
محرر المحليات
منذ 44 ثانية
أضف تعليق
1 دقائق
Facebook
Twitter
Email
Print
جريدة الجريدة
جريدة الأنباء
جريدة القبس
جريدة الراي
جريدة الوسط
الوسوم
Top
عناوين الصحف المحلية
من الممكن أن يعجبك
محليات
“الاعلام”: توجيهات من الوزير باحالة فريق عمل برنامج تلفزيوني للتحقيق لمخالفة لوائح ونظم لجنة الخطاب الديني بالوزارة
محليات
حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 21 يوليو 2021
محليات
“الصحة” تطعم العاملين في مزارع الوفرة والعبدلي غداً
محليات
صباح الخالد: نتمنى أن تكون المراحل المتبقية للعودة إلى الحياة الطبيعية قصيرة
محليات
سمو الأمير يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد بلال بن رباح
عربي وعالمي
أثناء صلاة العيد.. هجوم بالسكين على رئيس مالي المؤقت
أضف تعليق
أضغط هنا لإضافة تعليق
إلغاء الرد
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Copy link
Copy
Copied
Powered by
Social Snap
أضف تعليق