يوسف السلطان معلناً اعتزاله الغناء: مجال دمار للعقول والأنفس

أعلن نجم برنامج المواهب الغنائية «The Voice» المغني الكويتي يوسف السلطان اعتزاله الفن بشكل نهائي، مؤكداً أنه أقدم على هذه الخطوة بعد تفكير عميق.

وكتب السلطان على صفحته في «إنستغرام» رسالة قال إنها «مهمة وأخيرة»، إذ جاء فيها: «أحبتي في الله، شكراً ينبع من القلب بعد الله لكل المتابعين الكرام، بعد التوكل على الله، وبعد التفكيرالعميق والقناعة التامة، أعلن اعتزالي هذا المجال بغنائه ومعازفه، مجال دمار للعقول والأنفس، الغناء والمعازف في زمننا اليوم إثم وحرام، والكلام المنتقى للغناء أشد حراماً بسبب الكفر في القول من الكلمات والهدف منه واضح، ربما يكون طريقاً لمن لا يمتلك شخصية في حياته، كالعارضات والشواذ وغيرهم ممن يحبون الظهور عن طريق وسائل الإعلام بالعار والخزي والترهات ولفت النظر والتفرقة والجهالة، سأهجر هذا المجال هجراً جميلاً وبكل قناعة لوجه القهّار».

وتابع السلطان: «أكبر بلاء أن يكون هناك من يحارب نفسه بنفسه والشيطان قرينه، نصيحتي لكل فنان أو شاعر لا تتنازل عن كرامتك وقيمك الاخلاقية ودينك، ولن تكونوا مثاليين في الأعمال والأقوال، كلنا بشر ولدينا نفس أمارة بالسوء، ولِمَ المكابرة؟ أخذ المال وإرضاء من لا يستحقون الإرضاء ليس من قيم المسلمين، اهتموا في إرضاء الله الودود، إني أخاف الله رب العالمين واستغفره وأتوب إليه».

وختم السلطان رسالته قائلاً: «أعتذر كل الاعتذار على أي خطأ خرج مني بغير قصد، وأشكر كل الأصدقاء والمتابعين الكرام، اللهم أمتني على الحق واجعل لي مواقف حق وكلمة حق أموت عليها في نصرة دينك ونبيك الحق، وأسال الله التوفيق والسداد لي ولكم في الدارين الدنيا والآخرة، سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين».

الراي