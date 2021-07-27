إيطاليا تدرس إلزام المدرسين بالحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإيطالية تدرس إلزام العاملين في المدارس بالحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة كوريري ديلا سيرا أنه من الممكن إصدار مرسوم هذا الأسبوع.

مع ذلك، من المقرر عقد اجتماع مع النقابات التجارية قبل اتخاذ قرار.

وكان وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا قد قال مساء أمس الاثنين في التلفزيون الإيطالي إنه يدرس ما يمكن أن يكون أكثر السبل فعالية لإعادة الدراسة وجها لوجه.

ووفقا لاسبيرانزا، فإن 85% من المدرسين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. مع ذلك، فإن نسبة المدرسين الملقحين مرتفعة في بعض المناطق والأقاليم ذاتية الحكم ومازالت منخفضة في مناطق أخرى.

وكان رئيس الوزراء ماريو دراجي قد شدد أكثر من مرة في الماضي على أهمية الدراسة وجها لوجه.

ويذكر أن المدارس في عطلة حاليا في إيطاليا، وستبدأ الدراسة في سبتمبر المقبل، ولكن في أيام مختلفة وفقا للمنطقة.

وبسبب جائحة كورونا، اضطر الكثير من الطلاب لاستكمال دراستهم في المنازل عبر شبكة الإنترنت العام الماضي.