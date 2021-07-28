الفيحان يحقق المركز الأول في المرحلة الأولى من تصفيات مسابقة الرماية “تراب” في أولمبياد طوكيو

أنهى الراميان الكويتيان عبدالرحمن الفيحان وطلال الرشيدي اليوم منافسات المرحلة الأولى من تصفيات مسابقة الرماية (تراب) في دورة الألعاب الاولمبية الـ32 (طوكيو 2020) التي جرت على ميادين أساكا الاولمبية بفوز الفيحان بالمركز الأول برصيد 74 هدفا من أصل 75 هدفا بينما حل الرشيدي في المركز 18 مسجلا 72 هدفا.

وبدأ الرامي الفيحان الجولة الأولى من هذه المرحلة بتصويب 24 هدفا من أصل 25 فيما سجل 25 هدفا في الجولتين الثانية والثالثة.

أما الرامي الرشيدي فقد نحج بتصويب 24 هدفا من أصل 25 هدفا في الجولات الثلاث من هذه التصفيات.

ومن المقرر ان تبدأ المرحلتان المتبقيتان من هذه المنافسات في الساعة 9:50 صباح يوم غد الخميس بتوقيت طوكيو (00:50 بتوقيت غرينتش) تليها النهائيات في الساعة 3.30 مساء (06:30 بتوقيت غرينتش).