“السكنية” توزع الدفعة العاشرة من الضاحية الثالثة لقسائم “جنوب مدينة صباح الأحمد”

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية توزيع الدفعة العاشرة من الضاحية الثالثة في القسائم الحكومية جنوب مدينة صباح الأحمد التي تشتمل على 131 قسيمة للمخصص لهم حتى 27 يناير 2014.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم إنها ستوزع بطاقات القرعة يومي غد الخميس ويوم الأحد المقبل الموافق الأول من أغسطس المقبل، في حين سيتم توزيع بطاقات الاحتياط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين على أن يتم إجراء القرعة يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس المقبل.
ودعت المواطنين المدرجة أسماؤهم إلى الحضور شخصيا لمبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة 10 صباحا في المواعيد المحددة مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.
كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم إلى الحضور لمبنى المؤسسة في تمام الساعة 10 صباح يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
أسماء:
0001 عبدالله محمد عبدالله الحمادي
0002 محسن خلف محسن فهد العازمي
0003 عيسى حسين احمد محمد
0004 عبدالله شافى شبيب العجمى
0005 عذبى سالم عواد سالم
0006 بشار صالح سلطان فرج
0007 مطلق خلف مطلق العازمى
0008 فيصل عبد الله ملحم العجمى
0009 نواف احمد نجم ابوغيث
0010 ناصر خلف مطلق العازمى
0011 بدر عيد مبارك العازمي
0012 محمد عبد الله محمد البناى
0013 يحيى حسين علي محمد
0014 على عدنان يونس احمد
0015 فالح خليفه سالم العازمى
0016 محمد حمد محمد المريفع
0017 احمد ابراهيم جمعه حسن
0018 عبدالعزيز صفاء محمود الرفاعى
0019 عبدالله حمزه عباس جريدان
0020 حمد محمد حمد الهاجرى
0021 محمد حمد عيد المجيبل
0022 يوسف عبد الناصر يوسف العبد الله
0023 على محمد فهد الدوسرى
0024 مصطفى على سردار محمد نواب دين
0025 محمد سعد مطلق السبيعى
0026 صالح احمد صالح فالح
0027 احمد سامى عبد الرزاق الزيد
0028 فهد مبارك مناحى الحجيلان
0029 سعد رفاعي مطلق العازمى
0030 عبد العزيز عادل عبد العزيز شاه
0031 فواز سالم دويهيس العازمى
0032 عبد الله مشارى حمد الدبوس
0033 احمد تركى فراج الغنيمى
0034 سلطان على منشد الظفيرى
0035 محمد فاضل محمد جمشير
0036 جاسم محمد جاسم الشمالى
0037 سالم عوض عبدالله عيد العازمي
0038 محمد عبدالله نجم المنصوري
0039 حسين احمد عبد الرزاق العبد الرزاق
0040 احمد رياض احمد الصايغ
0041 خالد جمال عبد الوهاب السميط
0042 عثمان مجبل محمد راوى
0043 على عبد الرزاق فايز الخميس
0044 اسماعيل حيدر اسماعيل عبد الرحيم
0045 عدنان هادى جابر الفضلى
0046 جابر فرج سعد المطيري
0047 مشعل مجبل شبيلي العنزي
0048 ناصر سليمان ناصر الحقان
0049 محمد على فهد المطيرى
0050 حسين على محمد مهنا
0051 حسين يونس محمد باقر
0052 محمد حيدر اسماعيل عوض
0053 ناصر محمد حمد العجمي
0054 عادل مطلق سلمان الشبو
0055 حمد هادي مبارك الهاجرى
0056 فهد علي محمد أشكناني
0057 احمد عباس على الفليكاوي
0058 ناصر بدر معيض المطيرى
0059 عبدالعزيز عادل يوسف الحجي
0060 فيصل تركى محمود الغضورى
0061 صادق جاسم حسن مذكوري
0062 عبد العزيز سعود احمد الحجى
0063 خالد محمد عبد الواحد الكلبي
0064 احمد سعود عبدالنبي مندني محمد
0065 عبدالحميد عادل عبدالحميد الحيدر
0066 احمد جاسم احمد روح الدين
0067 على عبد الله محمد بوحمد
0068 محمد عبدالعزيز عبدالرسول المجادي
0069 محمد خالد مندني قاسم غلام
0070 ضيدان عبد الله حمد الشمرى
0071 على فالح سعد العازمى
0072 حمزه حسن محمد حاجى
0073 فالح سعود فالح الهاجرى
0074 علي عيسى رجب العابدين
0075 فاضل فهيد راشد الهاجرى
0076 عبد الرحمن على عبد الحميد الصالح
0077 طلال ناشى سالم العازمى
0078 عيسى على عبيد الدوسرى
0079 احمد مبارك عبد الله العازمى
0080 على حسن غلوم الجزاف
0081 على موسى تركى مال الله
0082 عصام خلف عبيد الميع
0083 عبد الهادى مسفر مهدى العجمى
0084 ماشع زهيميل عويض الشلاحى
0085 حماد محمد حماد زايد الزايد
0086 احمد خالد محمد الحجى
0087 فهد راضي سعود
0088 راشد مبارك عبد الله الهاجرى
0089 محمد خليفه سالم الشالح
0090 عبدالكريم علي منصور ذياب
0091 عبدالرحمن خالد يوسف العلي
0092 خالد راشد عبد الله الطويل
0093 حمد عايض عايد العازمى
0094 فاضل محمود ماشاءالله بوشهري
0095 ناصر علي محمد مجاربي علي
0096 على عبدالله حسن بوصخر
0097 حمد وائل محمد العدسانى
0098 عبد الله جواد عبد الله الرشيدي
0099 ضيدان بجاد سلطان العجمى
0100 فيصل حمد جابر المرى
0101 عبد الله فلاح محمد المطيرى
0102 مبارك مشعل مبارك الديهان
0103 خالد مفلح فالح العازمي
0104 ياسر عبد الامير عبد الرحيم نجف
0105 سليمان صلاح خميس العنزى
0106 عبد العزيز احمد داود الجراح
0107 عبد الله احمد سعود الحسن
0108 فهد احمد ناصر الخميس
0109 طلال علي محمد النيباري
0110 عبد العزيز محمد عثمان القحطانى
0111 احمد سمير عبد الله العوضى
0112 عبدالله سيف عبدالله العازمي
0113 محمد جاسم محمد القطان
0114 بدر على جاسم محمد
0115 محمد ناصر على اشحيتاوى
0116 خالد فيصل خالد المطيري
0117 سعد جاسم مشرف الشمرى
0118 أحمد أسامه أحمد محمد عبدالرحيم
0119 سلامه هاجد فالح العازمى
0120 طلال مهدى ثميم العنزى
0121 نايف الهذيلى عبيد فهد
0122 خالد عبدالسلام ياقوت مبارك
0123 فهد سلمان عبد الله المرزوق
0124 ناصر عبدالله مصطفى الكندري
0125 خالد عبد المحسن فيحان العتيبى
0126 عبد الله محمد عبد الله الكندرى
0127 احمد فاضل هاشم اشكنانى
0128 محمد علي غلوم ملا حسين
0129 على حسين يوسف القبندي
0130 علي حسن علي بن نخي
0131 عمر حمود مبارك العجمي
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