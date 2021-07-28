“السكنية” توزع الدفعة العاشرة من الضاحية الثالثة لقسائم “جنوب مدينة صباح الأحمد”

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية توزيع الدفعة العاشرة من الضاحية الثالثة في القسائم الحكومية جنوب مدينة صباح الأحمد التي تشتمل على 131 قسيمة للمخصص لهم حتى 27 يناير 2014.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم إنها ستوزع بطاقات القرعة يومي غد الخميس ويوم الأحد المقبل الموافق الأول من أغسطس المقبل، في حين سيتم توزيع بطاقات الاحتياط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين على أن يتم إجراء القرعة يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس المقبل.

ودعت المواطنين المدرجة أسماؤهم إلى الحضور شخصيا لمبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة 10 صباحا في المواعيد المحددة مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.

كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم إلى الحضور لمبنى المؤسسة في تمام الساعة 10 صباح يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

أسماء:

0001 عبدالله محمد عبدالله الحمادي

0002 محسن خلف محسن فهد العازمي

0003 عيسى حسين احمد محمد

0004 عبدالله شافى شبيب العجمى

0005 عذبى سالم عواد سالم

0006 بشار صالح سلطان فرج

0007 مطلق خلف مطلق العازمى

0008 فيصل عبد الله ملحم العجمى

0009 نواف احمد نجم ابوغيث

0010 ناصر خلف مطلق العازمى

0011 بدر عيد مبارك العازمي

0012 محمد عبد الله محمد البناى

0013 يحيى حسين علي محمد

0014 على عدنان يونس احمد

0015 فالح خليفه سالم العازمى

0016 محمد حمد محمد المريفع

0017 احمد ابراهيم جمعه حسن

0018 عبدالعزيز صفاء محمود الرفاعى

0019 عبدالله حمزه عباس جريدان

0020 حمد محمد حمد الهاجرى

0021 محمد حمد عيد المجيبل

0022 يوسف عبد الناصر يوسف العبد الله

0023 على محمد فهد الدوسرى

0024 مصطفى على سردار محمد نواب دين

0025 محمد سعد مطلق السبيعى

0026 صالح احمد صالح فالح

0027 احمد سامى عبد الرزاق الزيد

0028 فهد مبارك مناحى الحجيلان

0029 سعد رفاعي مطلق العازمى

0030 عبد العزيز عادل عبد العزيز شاه

0031 فواز سالم دويهيس العازمى

0032 عبد الله مشارى حمد الدبوس

0033 احمد تركى فراج الغنيمى

0034 سلطان على منشد الظفيرى

0035 محمد فاضل محمد جمشير

0036 جاسم محمد جاسم الشمالى

0037 سالم عوض عبدالله عيد العازمي

0038 محمد عبدالله نجم المنصوري

0039 حسين احمد عبد الرزاق العبد الرزاق

0040 احمد رياض احمد الصايغ

0041 خالد جمال عبد الوهاب السميط

0042 عثمان مجبل محمد راوى

0043 على عبد الرزاق فايز الخميس

0044 اسماعيل حيدر اسماعيل عبد الرحيم

0045 عدنان هادى جابر الفضلى

0046 جابر فرج سعد المطيري

0047 مشعل مجبل شبيلي العنزي

0048 ناصر سليمان ناصر الحقان

0049 محمد على فهد المطيرى

0050 حسين على محمد مهنا

0051 حسين يونس محمد باقر

0052 محمد حيدر اسماعيل عوض

0053 ناصر محمد حمد العجمي

0054 عادل مطلق سلمان الشبو

0055 حمد هادي مبارك الهاجرى

0056 فهد علي محمد أشكناني

0057 احمد عباس على الفليكاوي

0058 ناصر بدر معيض المطيرى

0059 عبدالعزيز عادل يوسف الحجي

0060 فيصل تركى محمود الغضورى

0061 صادق جاسم حسن مذكوري

0062 عبد العزيز سعود احمد الحجى

0063 خالد محمد عبد الواحد الكلبي

0064 احمد سعود عبدالنبي مندني محمد

0065 عبدالحميد عادل عبدالحميد الحيدر

0066 احمد جاسم احمد روح الدين

0067 على عبد الله محمد بوحمد

0068 محمد عبدالعزيز عبدالرسول المجادي

0069 محمد خالد مندني قاسم غلام

0070 ضيدان عبد الله حمد الشمرى

0071 على فالح سعد العازمى

0072 حمزه حسن محمد حاجى

0073 فالح سعود فالح الهاجرى

0074 علي عيسى رجب العابدين

0075 فاضل فهيد راشد الهاجرى

0076 عبد الرحمن على عبد الحميد الصالح

0077 طلال ناشى سالم العازمى

0078 عيسى على عبيد الدوسرى

0079 احمد مبارك عبد الله العازمى

0080 على حسن غلوم الجزاف

0081 على موسى تركى مال الله

0082 عصام خلف عبيد الميع

0083 عبد الهادى مسفر مهدى العجمى

0084 ماشع زهيميل عويض الشلاحى

0085 حماد محمد حماد زايد الزايد

0086 احمد خالد محمد الحجى

0087 فهد راضي سعود

0088 راشد مبارك عبد الله الهاجرى

0089 محمد خليفه سالم الشالح

0090 عبدالكريم علي منصور ذياب

0091 عبدالرحمن خالد يوسف العلي

0092 خالد راشد عبد الله الطويل

0093 حمد عايض عايد العازمى

0094 فاضل محمود ماشاءالله بوشهري

0095 ناصر علي محمد مجاربي علي

0096 على عبدالله حسن بوصخر

0097 حمد وائل محمد العدسانى

0098 عبد الله جواد عبد الله الرشيدي

0099 ضيدان بجاد سلطان العجمى

0100 فيصل حمد جابر المرى

0101 عبد الله فلاح محمد المطيرى

0102 مبارك مشعل مبارك الديهان

0103 خالد مفلح فالح العازمي

0104 ياسر عبد الامير عبد الرحيم نجف

0105 سليمان صلاح خميس العنزى

0106 عبد العزيز احمد داود الجراح

0107 عبد الله احمد سعود الحسن

0108 فهد احمد ناصر الخميس

0109 طلال علي محمد النيباري

0110 عبد العزيز محمد عثمان القحطانى

0111 احمد سمير عبد الله العوضى

0112 عبدالله سيف عبدالله العازمي

0113 محمد جاسم محمد القطان

0114 بدر على جاسم محمد

0115 محمد ناصر على اشحيتاوى

0116 خالد فيصل خالد المطيري

0117 سعد جاسم مشرف الشمرى

0118 أحمد أسامه أحمد محمد عبدالرحيم

0119 سلامه هاجد فالح العازمى

0120 طلال مهدى ثميم العنزى

0121 نايف الهذيلى عبيد فهد

0122 خالد عبدالسلام ياقوت مبارك

0123 فهد سلمان عبد الله المرزوق

0124 ناصر عبدالله مصطفى الكندري

0125 خالد عبد المحسن فيحان العتيبى

0126 عبد الله محمد عبد الله الكندرى

0127 احمد فاضل هاشم اشكنانى

0128 محمد علي غلوم ملا حسين

0129 على حسين يوسف القبندي

0130 علي حسن علي بن نخي

0131 عمر حمود مبارك العجمي