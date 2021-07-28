أرباح مرعبة.. “فايزر” تكشف توقعاتها لعائدات لقاح كورونا

رفعت شركة “فايزر” بدرجة كبيرة توقعاتها للعائدات المرتبطة بلقاحها المضاد لكوفيد-19، وذلك بعد تسليمها مئات ملايين الجرعات الإضافية.

وتنتظر الشركة الأميركية تسليم 500 مليون جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مقارنة بالتوقعات السابقة.

وتتوقع ” فايزر ” التي أنتجت بالاشتراك مع ” بايونتيك ” الألمانية اللقاح المضاد لكوفيد-19 ، تسليم 2.1 مليار جرعة، مما سيدر عليها مبيعات بقيمة 33.5 مليار دولار.

كذلك رفعت “فايزر” توقعاتها للأرباح على مدى العام بأكمله، علما بأن الشركة كانت قد توقعت في مايو الماضي أن تبلغ قيمة مبيعاتها 26 مليار دولار فقط، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.