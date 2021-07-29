قطر: المصادقة على قانون أول انتخابات تشريعية لانتخاب 30 عضواً من أصل 45 في “الشورى”

أعلن الديوان الأميري في قطر اليوم، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صدّق على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد والمقرر إجراؤها في أكتوبر، قبل عام من استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022.

وسيكون التصويت لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا والذي صدّق الشيخ تميم أيضا على قانون جديد خاص به اليوم الخميس.

وكانت خطط إجراء أول انتخابات لاختيار جانب من أعضاء مجلس الشورى، والتي نص عليها دستور 2003، قد تعطلت منذ سنوات.

وبدلا من ذلك، كان الشيخ تميم يعين أعضاء المجلس، أعلى هيئة استشارية للحكومة.

وفي نهاية أكتوبر 2019، أصدر الشيخ تميم قرارا أميريا بإنشاء “لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، الذي يستهدف تحويل المجلس من مجلس مُعين إلى مُنتخب.

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.

أبرز البنود في مرسوم قانون مجلس الشورى القطري

١- عدد الاعضاء ٤٥ عضواً

٢- ٣٠ عضو منتخب و ١٥ معين

٣- الانتخابات فردية ولكل دائرة يتم نجاح شخص واحد

٤- صلاحيات المجلس اعتماد الموازنة

٥- يحافظ العضو على راتبة اذا كان موظفاً ويعفى من مهامه الوظيفية