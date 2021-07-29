“الإعلام”: تدوير مديرين ومراقبين في “الإذاعة” و”التلفزيون”

أجرت وزارة الإعلام أجرت حركة تدوير شملت عددا من المديرين والمراقبين في بعض الإدارات التابعة لقطاعي الإذاعة والتلفزيون، وحسب مصادر لـ فإن التدرير جاء على الشكل التالي :

– ثامر الهيفي / مدير إدارة الخدمات العامة بقطاع الشؤون الإدارية والمالية

– هايدي المنصوري / مراقب البرامج الخاصة والشبابية في ادارة البرامج الثقافية القناة الأولى والدينية.

– محمد الكندري / رئيس قسم الإعداد بمراقبة البرامج الدينية بإدارة البرامج الثقافية والدينية بقطاع التلفزيون.

– محمد الشمري / مراقب التنسيق والمتابعة بإدارة الاتصالات الخارجية بقطاع التلفزيون.

– فهد الرشيدي / رئيس قسم التنسيق والتنفيذ بالقناة الأولى قطاع التلفزيون.

– سلطان الميموني / مراقب التنسيق والمتابعة بإدارة التنسيق والمتابعة في القناة الأولى قطاع التلفزيون.

– عبدالعزيز العنزي / مراقب التنسيق والمتابعة بإدارة قناة العربي بقطاع التلفزيون.

– عبدالرحمن الجميل / مراقب العروض العربية بإدارة العروض بقطاع التلفزيون.

– يوسف السريع / مدير إدارة البرامج الثقافية والدينية بالقناة الأولى بقطاع التلفزيون.

– محمد غيلان الشمري / مدير إدارة الاتصالات الخارجية بقطاع التلفزيون.

– مجيد حميد حسن / مدير إدارة المكتب الفني بقطاع التلفزيون.

– أسامة المخيال / مدير إدارة الأخبار والبرامج السياسية الأجنبية بقطاع الأخبار والبرامج السياسية.

– هنادي ابراهيم / مراقب الانتاج بإدارة القناة الثانية بقطاع التلفزيون.

– أحمد صالح حسن / مراقب العلاقات العربية والأجنبية بإدارة الاتصالات الخارجية بقطاع التلفزيون.

سعد العجمي / مدير إدارة البرنامج الثاني والمحطات المحلية بقطاع الاذاعة.

– مبارك السهلي / مدير إدارة القناة الثانية بقطاع التلفزيون.