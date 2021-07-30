عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 30 يوليو 2021

Twitter
Facebook
Instagram
Google Plus
Youtube
RSS
30 يوليو، 2021
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
اللاعبتان دشتي والشمري تمثلان الكويت في أولمبياد طوكيو غدا الجمعة
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
السباح الكويتي عباس قلي يحتل المركز الرابع في سباق 100 متر فراشة في أولمبياد طوكيو
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
“هيئة الرياضة”: “المالية” وافقت على طلب تخصيص مكافآت مجزية للاعبين المميزين
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
“هيئة الرياضة”: “المالية” وافقت على طلب تخصيص مكافآت مجزية للاعبين المميزين
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
أرباح مرعبة.. “فايزر” تكشف توقعاتها لعائدات لقاح كورونا
منذ يوم واحد
أضف تعليق
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ أسبوعين
أضف تعليق
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ أسبوعين
أضف تعليق
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
اللاعبتان دشتي والشمري تمثلان الكويت في أولمبياد طوكيو غدا الجمعة
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
السباح الكويتي عباس قلي يحتل المركز الرابع في سباق 100 متر فراشة في أولمبياد طوكيو
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
“هيئة الرياضة”: “المالية” وافقت على طلب تخصيص مكافآت مجزية للاعبين المميزين
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
“هيئة الرياضة”: “المالية” وافقت على طلب تخصيص مكافآت مجزية للاعبين المميزين
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
أرباح مرعبة.. “فايزر” تكشف توقعاتها لعائدات لقاح كورونا
منذ يوم واحد
أضف تعليق
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ أسبوعين
أضف تعليق
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ أسبوعين
أضف تعليق
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
اللاعبتان دشتي والشمري تمثلان الكويت في أولمبياد طوكيو غدا الجمعة
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
السباح الكويتي عباس قلي يحتل المركز الرابع في سباق 100 متر فراشة في أولمبياد طوكيو
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
“هيئة الرياضة”: “المالية” وافقت على طلب تخصيص مكافآت مجزية للاعبين المميزين
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
“هيئة الرياضة”: “المالية” وافقت على طلب تخصيص مكافآت مجزية للاعبين المميزين
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
أرباح مرعبة.. “فايزر” تكشف توقعاتها لعائدات لقاح كورونا
منذ يوم واحد
أضف تعليق
نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ أسبوعين
أضف تعليق
بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ أسبوعين
أضف تعليق
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
آخر الآخبار
عربي وعالمي
السعودية تستأنف استقبال حملة التأشيرات السياحية من مختلف دول العالم اعتبارا من أول أغسطس
منذ دقيقة واحدة
عربي وعالمي
تونس.. تعليق اختصاصات البرلمان في تونس ورفع الحصانة عن النواب
منذ 5 دقائق
رياضة
اللاعبتان دشتي والشمري تمثلان الكويت في أولمبياد طوكيو غدا الجمعة
منذ 6 ساعات
محليات
“الإعلام”: تدوير مديرين ومراقبين في “الإذاعة” و”التلفزيون”
منذ 6 ساعات
عربي وعالمي
وزير الخارجية الأميركي: ملتزمون بحفظ أمن وسلامة الكويت واستقرارها
منذ 9 ساعات
متابعة @sabrnews
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 30 يوليو 2021
محرر المحليات
منذ 19 دقيقة
أضف تعليق
1 دقائق
Facebook
Twitter
Email
Print
جريدة الجريدة
جريدة الأنباء
جريدة القبس
جريدة الراي
الوسوم
Top
عناوين الصحف المحلية
من الممكن أن يعجبك
عربي وعالمي
السعودية تستأنف استقبال حملة التأشيرات السياحية من مختلف دول العالم اعتبارا من أول أغسطس
عربي وعالمي
تونس.. تعليق اختصاصات البرلمان في تونس ورفع الحصانة عن النواب
محليات
حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 30 يوليو 2021
رياضة
اللاعبتان دشتي والشمري تمثلان الكويت في أولمبياد طوكيو غدا الجمعة
محليات
“الإعلام”: تدوير مديرين ومراقبين في “الإذاعة” و”التلفزيون”
عربي وعالمي
وزير الخارجية الأميركي: ملتزمون بحفظ أمن وسلامة الكويت واستقرارها
أضف تعليق
أضغط هنا لإضافة تعليق
إلغاء الرد
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Copy link
Copy
Copied
Powered by
Social Snap
أضف تعليق