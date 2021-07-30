السعودية تستأنف استقبال حملة التأشيرات السياحية من مختلف دول العالم اعتبارا من أول أغسطس

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن فتح المملكة أبوابها أمام حاملي التأشيرات السياحية اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل.

وأشار بيان عن الوزارة إلى أنه “يمكن للسياح ممن تلقوا التطعيم بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار (PCR)، وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة”.

وتابع: “يتعين على زوار المملكة تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك، وعبر تطبيق (توكلنا)، وإبرازه لدخول الأماكن العامة”، علما أن “المحصنين بالكامل هم من تلقوا جرعتي تطعيم من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون”.

المملكة تعلن استئناف استقبال السياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية بدءاً من 1 أغسطس، مع الحفاظ على أولوياتها في سلامة وصحة السياح والمواطنين والمقيمين، بالالتزام بإجراءات واضحة وميسرة لكل من يتطلعون إلى زيارة بلادنا.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب: “نرحب مجددا بالسياح، ونحن سعداء للغاية باستقبال ضيوف المملكة من جديد بعد فترة توقف إثر تداعيات جائحة كورونا”.

وأضاف: “ركزنا جهودنا خلال فترة التوقف على التعاون الوثيق مع شركائنا في القطاعات كافة لضمان عودة آمنة يستمتع من خلالها زوار المملكة باستكشاف ما تضمه من كنوز سياحية ووجهات ومعالم هامة، والاستمتاع بتجارب سياحية فريدة، والتعرف على ثقافة الكرم والضيافة التي يتميز بها المجتمع السعودي”.

وأطلقت السعودية التأشيرة السياحية في شهر سبتمبر 2019 في قرار تاريخي فتحت فيه أبوابها للسياح من مختلف دول العالم.

وحققت حينها أرقاما ملفتة حيث تم إصدار 400 ألف تأشيرة خلال 6 أشهر، قبل تعليق السفر وإغلاق المنافذ والحدود إثر جائحة كورونا.

المصدر: “واس”