عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 05 أغسطس 2021

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5 أغسطس، 2021
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روسيا 2018
خالد الغانم يعلن عدم رغبته بالترشح لرئاسة “الكرة”: سيزج بالسياسة في عمل الاتحاد
منذ يومين
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إيقاف لاعب منتخب مصر الأولمبي بسبب الإساءة لعاملة في فندق
منذ يومين
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كم تبلغ القيمة المادية للميداليات الأولمبية؟
منذ 3 أيام
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القطري معتز برشم يحصد ذهبية القفز العالي بأولمبياد طوكيو
منذ 3 أيام
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اقتصاد
أرباح مرعبة.. “فايزر” تكشف توقعاتها لعائدات لقاح كورونا
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بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ 3 أسابيع
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السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 4 أسابيع
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روسيا 2018
خالد الغانم يعلن عدم رغبته بالترشح لرئاسة “الكرة”: سيزج بالسياسة في عمل الاتحاد
منذ يومين
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إيقاف لاعب منتخب مصر الأولمبي بسبب الإساءة لعاملة في فندق
منذ يومين
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كم تبلغ القيمة المادية للميداليات الأولمبية؟
منذ 3 أيام
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القطري معتز برشم يحصد ذهبية القفز العالي بأولمبياد طوكيو
منذ 3 أيام
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اقتصاد
أرباح مرعبة.. “فايزر” تكشف توقعاتها لعائدات لقاح كورونا
منذ أسبوع واحد
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نصائح لتوفير المال عند حجز رحلة طيران
منذ أسبوعين
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بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة
منذ 3 أسابيع
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السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 4 أسابيع
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 05 أغسطس 2021
محرر المحليات
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