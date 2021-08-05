“الأولمبية” تكافئ الرشيدي بـ 30 ألف دينار

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية تخصيص مكافأة مالية قدرها 30 ألف دينار لبطل الكويت الرامي الأولمبي عبدالله الطرقي الرشيدي وذلك بعد تحقيقه الميدالية البرونزية في مسابقة الرماية (سكيت) ضمن منافسات دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

وقال رئيس اللجنة الشيخ فهد الناصر، إن مجلس الإدارة حريص على دعم الرياضيين في مختلف الألعاب لتحقيق المزيد من الانجازات في كافة المحافل الرياضية، مؤكدا فخره واعتزازه بالانجاز الذي حققه البطل الطرقي في أولمبياد طوكيو 2020 لا سيما أنه تحقق تحت راية علم الكويت.