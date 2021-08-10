بستكي مودعاً موظفي “الاستثمار”: حققنا أداءً قياسياً.. وآن وقت التقاعد

ودع فاروق بستكي موظفي الهيئة العامة للاستثمار، أمس، بعد 32 سنة عمل قضاها في الهيئة، منها 4 سنوات كعضو منتدب.

ووجه بستكي في الرسالة الشكر لموظفي الهيئة على دعمهم وتعاونهم الكامل معه خلال توليه منصب العضو المنتدب في الهيئة خلال السنوات الأربع الأخيرة، والذي أثمر عن تحقيقهم سوياً للكثير من الإنجازات في العديد من جوانب العمل.

وقال بستكي «بعد ما يقارب من 32 عاماً أمضيتها في عملي في (هيئة الاستثمار)، آن وقت التقاعد»، مضيفاً «بفضل مساعدتكم وعملكم المتواصل تمكنت الهيئة من تحقيق أداء قياسي خلال فترة اقتصادية عصيبة، وتمكنت من التفوق على كافة الصناديق السيادية المثيلة بفضل مهنيتكم وإخلاصكم وتفانيكم».

وتابع بستكي «إنه لشرف كبير وفخر أعتز به أن حظيت بفرصة لخدمة كويتنا الحبيبة، وأعتبر نفسي محظوظاً لحصولي على هذه الفرصة للعمل مع مجموعة متكاتفة متميزة ومتضامنة في بيئة صحية من الثقة والاحترام المتبادل انعكست على أداء الهيئة ووضعتها في مصاف واحدة أفضل المؤسسات المالية على مستوى العالم».

وختم بستكي رسالته قائلاً «أتمنى كل النجاح والتوفيق لمجلس الإدارة الجديد والعضو المنتدب، وإنني على يقين بأن الأفضل قادم بدعمكم».