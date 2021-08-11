أطعمة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وتعزز المناعة

أكدت خبيرة التغذية البريطانية بيكسي تيرنر أن هناك بعض الأطعمة التي ثبتت فاعليتها بشكل كبير في تعزيز المناعة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالتالي إطالة العمر.

وقالت تيرنر لصحيفة «إكسبرس» البريطانية، إن الخضار الورقية الخضراء يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتعزز المناعة.

وأشارت تيرنر إلى أن أهم الخضراوات الورقية التي ثبتت فاعليتها في هذا السياق هي الكرنب والسبانخ والخس والبقدونس والملوخية، حيث إنها تحتوي على مركبات النترات الطبيعية، والبيتا كاروتين (فيتامين أ)، وهي عناصر تدعم الصحة وتمد الجسم بالحديد والطاقة وتحفظ لعضلة القلب التوازن في قوة الانقباض والاسترخاء، كما تدعم انتظام نبضاته، وتضبط عمل الشرايين لحفظ ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية.

وأوضحت تيرنر أيضاً أن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي لديها فاعلية كبيرة في تعزيز المناعة. وتابعت: «فيتامين سي لا يوجد فقط في الحمضيات، مثل البرتقال والليمون، كما يظن البعض، بل إنه موجود بكثرة في الفلفل الأحمر والأصفر والبروكلي وأيضاً في أوراق اللفت». وأضافت: «حصة واحدة من اللفت (نحو 80 غراماً) توفر لك جميع فوائد فيتامين سي مثل التئام الجروح وصحة الجلد والأوعية الدموية والغضاريف».

وبينت خبيرة التغذية أن الجسم لا يمكنه تخزين فيتامين سي لفترة طويلة ومن ثم ينبغي تناوله يومياً للتمتع بفوائده.