لماذا نشعر بالخمول بعد تناول الطعام؟

هل تشعر بنعاس وخمول فظيع بعد تناول الطعام؟ هل لا يمكنك رفع رأسك بعد وجبة الغداء ويجب أن تنام عدة ساعات لتستعيد نشاطك؟

في هذا المقال سنعرفك على أسباب الخمول بعد تناول الطعام..

– الإصابة بمشكلات في الغدة الدرقية سواء كانت على شكل قلة نشاط أو نشاط زائد بها، يتسبب في الشعور بالخمول والنعاس.

– يتسبب تناول الطعام بكميات كبيرة بعد الشعور بالجوع في الإحساس بالخمول والتعب والرغبة في النوم.

– خلال هضم الطعام تُفرز المعدة حمض يُحدث تغيير مؤقت في حموضة الدم PH، وبالتالي يُحدث حالة من التعادل بين حموضة الدم وجزيئات البيكربونيت، حيث يتحول الدم لوسط قاعدي مسبباً الشعور بالنعاس والخمول.

– يتحول الدم أثناء تناول الطعام للأمعاء الدقيقة، مما يعني أن الدم الواصل للدماغ والأكسجين يُصبحان أقل، مما يمنحك الشعور بالنعاس.

– الإصابة بفقر الدم ونقص بعض العناصر الهامة في الجسم مثل البوتاسيوم.

– الإصابة بمرض السكري.