انخفاض أسعار الذهب بفعل صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات الإثنين، لتتراجع من أعلى مستوى في أسبوع سجلت خلال الجلسة، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي.

وعند الساعة 8:50 (ت.غ)، انخفض المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بمقدار 3.23 دولارات أو بنسبة 0.18 بالمئة، ليتداول عند 1776.51 دولاراً للأوقية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون أول المقبل، بنسبة 0.05 بالمئة أو 0.90 دولارا إلى مستوى 1777.3 دولارا للأوقية.

وزاد مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسة أخرى بنسبة 0.04 بالمئة عند 92.53، لتتعافى العملة الأمريكية من أدنى مستوى لها في أسبوع بالجلسة السابقة.

كان الذهب ارتفع بنسبة 1.5 بالمئة خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، بعد تراجع بيانات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بنحو حاد مطلع أغسطس/آب إلى أدنى مستوى في 10 سنوات.

وساهمت البيانات الأمريكية الأخيرة في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن قيام الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بتقليص برامج التحفيز.

ويؤدي رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي لأسعار الفائدة أو تحسن سعر صرف الدولار، إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، مما يقلص جاذبيته.