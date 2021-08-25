الأنشطة الثقافية عادت بـ”معرض الكتاب الصيفي”

بمبادرة مجموعة من الأدباء الشباب في الكويت وبالاتفاق والتنسيق مع مجلس إدارة رابطة الأدباء الكويتيين في منطقة العديلية أقيم معرض الكتاب الصيفي في أعقاب إعلان وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بعودة الأنشطة الثقافية تدريجيا مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

فبعد توجيه الدعوة لدور النشر بوقت قصير وبنفس اليوم تم الاكتفاء بعدد 24 دار نشر للمشاركة في المعرض بمجموعات متنوعة من الكتب التي تهتم بها مختلف شرائح المجتمع من الكبار والشباب وصولا لقصص الأطفال التوعوية.

ويشهد المعرض المستمر حتى يوم السبت المقبل إقبالا متزايدا بعد أن توقفت الأنشطة فترة طويلة بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.