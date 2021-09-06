5 فوائد صحية للبنجر لمرضى السكري

مرض السكري من الأمراض المزمنة الشائعة والتي تصيب جميع الفئات العمرية دون سابق إنذار، وتؤدي إلى تدهور وظيفة هرمون الأنسولين، وبالتالي ينتج عنها مضاعفات صحية عديدة، لذا يجب على مرضى السكري اتباع نظام غذائي صحي يساهم في تحسين مستويات السكر بالدم.

وطبقاً لتقرير نشر في موقع إكسبريس، فإن البنجر من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وكميات قليلة من الدهون والسعرات الحرارية، كما أنه غني بمركبات البيتاسيانين ومضادات الأكسدة التي تجعله خياراً صحياً جيداً لمرضى السكري.

ومن أبرز فوائد البنجر لمرضى السكري للحفاظ على مستوياته بمجرى الدم، ما يلي:

1- يحتوي على مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مركبات تساعد على تحييد دخول الجذور الحرة الضارة إلى الجسم، والتي تمنع الإجهاد التأكسدي وإتلاف الخلايا الجيدة في جسمك، مما يسهم في الوقاية من أمراض القلب والسرطان ومضاعفات السكري.

2- التخلص من السموم

يساهم البنجر في الحفاظ على صحة الكبد لدى مرضى السكري، فهو يعمل على تطهير الجسم من السموم لأنه يرفع كفاءة الكلى والكبد وبالتالي يحمي المرضى من المضاعفات الخطيرة.

3- يحد من ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى أمراض أخرى في حالة عدم السيطرة عليه، مثل النوبة القلبية، وقد يكون ناتج عن الإصابة بمرض السكري، ويسهم البنجر في خفض ضغط الدم المرتفع والحفاظ على مستوياته.

4- يساهم في إنقاص الوزن

بالإضافة إلى احتوائه على الكثير من العناصر الغذائية، يحتوي البنجر على الكثير من الألياف ولكنه منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي كل كوب منه على ما يصل إلى 59 سعرة حرارية و 3.8 غراماً من الألياف، أي ما يعادل 15 % من الألياف التي تحتاجها على مدار اليوم، لذا يسهم في إنقاص الوزن.

5- يعالج فقر الدم

لا يرتبط مرض السكري مباشرة بفقر الدم، لكن يمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف الأوعية الدموية في الجسم ويمكن أن يسبب اضطرابات في الكلى لفترة طويلة إذا لم يتم السيطرة عليها، ويتسبب هذا القصور في وظائف الكلى في حدوث فقر الدم.

ويسهم البنجر في علاج فقر الدم وأعراضها المعتادة مثل الضعف والدوخة.