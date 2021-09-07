اللواء معرفي يفتتح غرفة عمليات مراقبة السوار الإلكتروني

افتتح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي غرفة العمليات الخاصةبنظام المراقبة الإلكترونية على المحكوم عليهم ويوضح آلية العمل والشروط للسوار الإلكتروني.

وقال اللواء معرفي إن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام نفذ المشروع للمحكوم عليهم بالمؤسسات الاصلاحية بالتنسيق مع النيابة العامة للمحكوم عليهم بأحكام أقل من 3 سنوات، مشيرا إلى إنشاء غرفة عمليات إلكترونية مرتبطة بالنظام الجديد لمتابعة المحكوم في مسكنه على مدار الساعة.

وأكد انه يجب على المحكوم الالتزام التام بالتواجد داخل نطاق مسكنه، ولا يسمح له بالخروج عن هذا النطاق، كما انه لا يحق له التنقل إلى اي مكان آخر، ويجب ان يكون هاتف المحكوم الشخصي مفتوحا على مدار الساعة، وفي حال المرض الاتصال على غرفة العمليات واخذ الموافقة اللازمة للذهاب إلى مستشفى المؤسسات الاصلاحية، حيث تتم متابعة خط سير المحكوم من وإلى مسكنه اي عند الذهاب إلى المستشفي وفي حال عودته لمسكنه.

كما اشار اللواء معرفي بانه على المحكوم عدم تركيب اي جهاز تشويش داخل نطاق المسكن وعدم العبث بالسوار الالكتروني او محاولة نزعه او اتلافه ففي حال التلف او عدم التزام المحكوم باي شرط من الشروط المبرمه في التعهد يحق للإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية ان تعيد المحكوم إلى محبسه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واستكمال المدة داخل المؤسسات الاصلاحية.

واشار الى انه بإمكان عمل زيارات في اي وقت لمسكن المحكوم عليه ومتابعة النظام والتأكد من التزامه، حيث ان النزيل وقع تعهدا بهذا الشأن.

وذكر أن تنفيذ مشروع السوار الالكتروني ينطلق من الرؤية الإنسانية للقيادات الأمنية تحقيقاً للهدف السامي بإعادة تأهيل المحكومين للعودة كافراد صالحين في المجتمع يشاركون في خطط التنمية والبناء.

واوضح اللواء معرفي أنه يتطلب للاستفادة من النظام سالف الذكر أن يتقدم المحكوم بطلب إلى إدارة السجن مصحوبا بموافقة المتواجدين في المسكن، والتي بدورها تقوم بمخاطبة النيابة العامة للموافقة على تنفيذ الفترة المتبقية من الحكم داخل مسكنه باستخدام السوار الإلكتروني وفق الشروط والنظم المعمول بها، شريطة أن تكون تلك الفترة أقل من 3 سنوات، منوها إلى أن في حال الموافقة على طلبه يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.