تركي آل الشيخ: مفاجآت لأهلنا في الكويت بموسم الرياض

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجآت للكويتيين في موسم الرياض، المقرر انطلاق فعالياته يوم 20 أكتوبر الجاري.

ونشر آل الشيخ صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تجمعه برفقة، تركي المطيري الوكيل المساعد لتلفزيون الكويت، وكتب: « التقيت بالأخ تركي المطيري الوكيل المساعد لتلفزيون الكويت وغششته شوي عن بعض المفاجآت لأهلنا في الكويت في موسم الرياض وكسبت أول ضيف».

وفي سياق آخر، كان آل الشيخ، قد كشف في تغريدة سابقة، أن موسم الرياض الماضي وصل الدخل المباشر وغير المباشر فيه إلى 6 مليارات ريال، مشيراً إلى أن الموسم الحالي يتوقع تجاوز هذا الرقم من الدخل.