“البلدية” تحيل تخصيص مليون م2 بالصبية إلى “البلدي”

وافقت بلدية الكويت علـى قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أرض بمساحة مليون متر مربع بصفة مؤقتة، خلال الفترة من 1 نوفمبر2021 إلى 1 أبريل 2022 لصالح الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقـة الصبية لاستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما السيارات، وتمت إحالة القرار إلى المجلس البلدي لاعتماده.

وكشف المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي في كتاب موجه إلى رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي عن التوجه لتدشين تطبيق إلكتروني لأصحاب مشاريع المركبات المتنقلة الراغبين بحجز أماكن لمشاريعهم في الصبية لفترة محددة فقط، وذلك لإعطاء فرصة للاستفادة لأكبر عدد من المشاريع، مشيرا إلى تدشين تطبيق الكتروني آخر لإصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة للمشاريع التجارية، حيث سيتم ربط التطبيق مع الجهات الحكومية التي تصدر هذه التراخيص لتبسيط العملية وسرعة الإنجاز.

وأوضح أن البلدية اشترطت اعتماد الأنشطة الترفيهية والرياضية والاستثمارية والتجارية مـن قبل الجهة المشرفة، بالتنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي، والتنسيق مـع جهاز تطوير مدينة الحرير وبوبيان والجزر الخمس بخصوص التجديد كل عام، فضلاً عن تفـويض الإدارة بتعديل أبعاد الموقع ومساحته فـي حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة، أو لدواع تنظيمية أو فنية بالتنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء باستغلال الموقع.

وأفاد المنفوحي بأن مجلس الوزراء اطلع على عـرض مرئي للتصور المقدم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تطرق إلى المكونات المقترحة ضمن الموقع، والتي تتمثل في موقف سيارات، ومنطقة الخدمات، ومضمار دراجات هوائية، وسينما، وسينما سيارات، وميدان للرماية، ومنطقة احتفالات ومهرجانات، وألعاب أطفال، وعرض إضاءات وأنوار، وألعاب الكترونية، وممشی، والعربات المتنقلة والأكشاك، وكماليات لوازم الرحلات البرية والبحرية، ومقصف، واستوديو إذاعة وتلفزيون ونقل حي، وحلبة السيارات، وعرض السيارات وتجربتها واستعراض، وخدمات وصيانة السيارات، وتأجير وتعليم ركوب الخيل، ومنطاد، وبعض الألعاب الخطيرة «للبالغين»، ومنطقة خاصة بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «الترفيهية والخدمات»، وطائرات ورقية ولاسلكية، والرياضات البحرية، وملاعب كرة قدم وطائرة شاطئية.

705 أنشطة

وبين أنه سيتم تخصيص ما لا يقل عن 705 أنشطة متنوعة للمشاريع الصغيرة، مؤكدا تفعيل دور القطاع الخاص من خلال أنشطة سوق مركزي، وشركات التنظيف والصيانة، ومطاعم ذات علامات تجارية عالمية، ومحطة تعبئة وقود.

وبين المنفوحي أن مجلس الوزراء وضع مقترحات لإدارة مشروع بوابة الحرير إما عن طريق الصندوق الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية، أو عبر إنشاء شركة من قبل الصندوق الوطني لإدارة بوابة الحرير، أو إسناد إدارة المشروع إلى القطاع الخاص.