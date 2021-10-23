الأحمد: تخفيض البصمة الكربونية في الكويت

قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الأحمد ان مبادرة (السعودية الخضراء) مبادرة كبيرة من المملكة ستقوم بواجبها بمواجهة التغير المناخي وعدم زيادته.

وأضاف الشيخ عبدالله الاحمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش منتدى (مبادرة السعودية الخضراء) اليوم السبت “رأينا مشروعا كبيرا لزيادة المزروعات والاشجار في المنطقة وكذلك مشروعات اخرى مرادفة تتمحور حول تخفيض الانبعاثات الكربونية والتوجه الى الاستعمالات الاخرى الصديقة للبيئة”.

واكد ان دورنا في دولة الكويت ان نتكامل مع المملكة في هذا الدور وسنقوم بما يلزم بزيادة الغطاء الاخضر كما سنساهم بشكل او باخر بتخفيض البصمة الكربونية في الكويت من خلال القيام بالمشاريع الهادفة لكسب الكربون وحقنه في التربة من خلال اشجار (المانغروف) وكذلك القيام بمشاريع اخرى مثل تركيب فلاتر على محطات انتاج القوة الكهربائية والمصانع حيث ان لدينا في البلدين مشاريع متشابهة ومتكاملة.

وقال الشيخ عبدالله ان المبادرة “جدا رائعة وسباقة وكبيرة” ونثق بأن المملكة بما تملكه من قدرات تستطيع القيام بدورها والالتزام بتخفيض نسبة الانبعاثات في السعودية لافتا الى مشروع كبير وصخم طرح اليوم بزراعة ما يقارب عشرة مليارات شجرة ما سيساهم بالتأكيد بالخفض من البصمة الكربونية في المملكة والمنطقة المجاورة.

واشار الى طبيعة البيئة الصحراوية والمناخ الصعب بدولة الكويت ودول الخليج قائلا ان الهدف اليوم هو الحصول على كميات من المياه تساعد على زراعة هذه الكمية من الاشجار وكذلك اختيار النباتات والاشجار المناسبة للمنطقة والطقس مثل السدر والصفصاف ما يساهم في تخفيض استهلاكها للماء بما يساهم في استدامتها وهو ما نسعى له.

وبين الشيخ عبدالله ان هناك مشاريع أخرى رأيناها اليوم مثل التحول الى الطاقات البديلة كالكهروضوئية وطاقة الهواء واستغلالها بما اننا نملك كما هائلا منها فمن الاوجب استغلالها واستخدامها لانتاج الكهرباء في دولنا. وشاركت دولة الكويت في منتدى (مبادرة السعودية الخضراء) الذي عقد اليوم بوفد يضم وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس والمدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الادارة الشيخ عبدالله الاحمد الحمود الصباح ووكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم.