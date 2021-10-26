تزايد الحركة في سوق الخيام مع اقتراب موسم التخييم في الكويت وانحسار كورونا

عادت الحركة من جديد في سوق الخيام مع اقتراب موسم التخييم في الكويت بعد توقفه بسبب جائحة كورونا المستجد ولا سيما بعد السماح بإقامة المخيمات لهذا العام بموجب قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع السلطات الصحية بعد الانحسار الكبير للجائحة في البلاد.

وعرض أصحاب المصانع ومحلات الخيام في السوق المخصص لهم كل ماهو جديد ومبتكر مما ينتجونه بأحجام وأشكال مختلفة فضلا عن القيام بتفصيل ما يطلبه الزبون ولو كان مغايرا عن المتعارف عليه قديما وبما يتناسب مع متطلبات الوقت الحاضر.